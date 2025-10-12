SORTEZ VOS INSTRUMENTS DU PLACARD La Canourgue

Vous avez une guitare, une flûte, un tambourin qui dort.

Reprenez goût de manière spontanée et conviviale, en réactivant des capacités trop souvent ignorées.

Tous les 2ème dimanches de chaque mois, Atelier de musique avec Yves Hélias à la bibliothèque Cléleste Albaret à 20h. Séances de 1h à 1h30.

Tarif 7€ / séance.

Réservation au 06 83 11 71 75 ou y.helias@orange.fr

Blibliothèque Celeste Albaret La Canourgue 48500 Lozère Occitanie +33 6 83 11 71 75 y.helias@orange.fr

English :

You’ve got a guitar, a flute or a tambourine to play.

Get back into the swing of things in a spontaneous and convivial way, reactivating skills that are too often ignored.

Every 2nd Sunday of the month, Music workshop with Yves Hélias at the Cléleste Albaret library at 8pm. Sessions from 1h to 1h30.

Price: 7? / session.

Reservations on 06 83 11 71 75 or y.helias@orange.fr

German :

Sie haben eine Gitarre, eine Flöte oder ein Tamburin, das schläft.

Kommen Sie auf spontane und gesellige Weise wieder auf den Geschmack und reaktivieren Sie Fähigkeiten, die allzu oft ignoriert werden.

Jeden zweiten Sonntag im Monat, Musikworkshop mit Yves Hélias in der Bibliothek Cléleste Albaret um 20 Uhr. Sitzungen von 1 bis 1,5 Stunden.

Preis: 7? pro Sitzung.

Reservierung unter 06 83 11 71 75 oder y.helias@orange.fr

Italiano :

Avete una chitarra, un flauto o un tamburello che è rimasto inattivo.

Riprendete il ritmo in modo spontaneo e amichevole, riattivando abilità troppo spesso ignorate.

Ogni 2a domenica del mese, laboratorio musicale con Yves Hélias presso la biblioteca Cléleste Albaret alle ore 20.00. Sessioni da 1 a 1 ora.

Prezzo: 7 euro/sessione.

Prenotazioni allo 06 83 11 71 75 o a y.helias@orange.fr

Espanol :

Tienes una guitarra, una flauta o una pandereta que yace dormida.

Vuelve al ritmo de la música de forma espontánea y amistosa, reactivando habilidades que demasiado a menudo se ignoran.

Todos los segundos domingos de mes, taller de música con Yves Hélias en la biblioteca Cléleste Albaret a las 20:00 horas. Sesiones de 1 a 1 hora y media.

Precio: 7 euros / sesión.

Reservas en el 06 83 11 71 75 o en y.helias@orange.fr

