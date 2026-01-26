Sortie 123Nature Ail des ours et plantes printanières Rue du Collège Bart

Sortie 123Nature Ail des ours et plantes printanières

Ail des ours et plantes printanières, découvrez l’ail des ours et d’autres jeunes pousses lors d’une balade en forêt et apprenez à les utiliser en cuisine (pestos, salades…).

Intervenant Gentiane et plantain Florian Frésard. Réservation obligatoire sur reservation.agglo-montbeliard.fr ou à l’Office de Tourisme de Montbéliard.

Enfants dès 8 ans (accompagnés d’un parent).

RENDEZ-VOUS de 10 h à 12 h au parking du collège (rue du collège) à Bart. .

