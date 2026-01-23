Sortie 123Nature Astuces éco-conso spécial informatique Vandoncourt
Sortie 123Nature Astuces éco-conso spécial informatique Vandoncourt vendredi 13 février 2026.
Sortie 123Nature Astuces éco-conso spécial informatique
La damassine Vandoncourt Doubs
Début : 2026-02-13 14:00:00
fin : 2026-02-13 16:00:00
Date(s) :
2026-02-13
Sortie 123Nature astuces éco-conso spécial informatique.
Solutions concrètes pour prolonger la durée de vie du matériel informatique à la maison, optimiser sa
consommation et réduire les déchets électroniques.
Intervenant PMA. Réservé aux adultes.
Réservation obligatoire en ligne reservation.agglo-montbeliard.fr ou à l’Office de Tourisme de Montbéliard .
La damassine Vandoncourt 25230 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 37 78 35 julie.bassand@agglo-montbeliard.fr
