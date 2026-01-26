Sortie 123Nature Atelier enfants vannerie Vandoncourt
Sortie 123Nature Atelier enfants vannerie Vandoncourt samedi 28 mars 2026.
Sortie 123Nature Atelier enfants vannerie
La damassine Vandoncourt Doubs
Début : 2026-03-28 14:30:00
fin : 2026-03-28 16:30:00
2026-03-28
Sortie 123Nature Atelier enfants, vannerie.
Fabriquez un petit panier en osier pour préparer la chasse aux œufs !
Intervenant Melisa Guglielmetti. Réservation obligatoire en ligne reservation.agglo-montbeliard.fr et ou à l’Office de Tourisme de Montbéliard.
Enfants dès 6 ans (accompagnés d’un parent).
RENDEZ-VOUS de 14 h 30 à 16 h 30 à la Damassine à Vandoncourt .
La damassine Vandoncourt 25230 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 37 78 35 julie.bassand@agglo-montbeliard.fr
