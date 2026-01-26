Sortie 123Nature Au bord de la rivière Brognard
Sortie 123Nature Au bord de la rivière Brognard samedi 25 avril 2026.
Base de loisirs de brognard Brognard Doubs
Début : 2026-04-25 10:00:00
fin : 2026-04-25 17:00:00
2026-04-25
Sortie 123Nature Au bord de la rivière, stage photo.
Descendue du Ballon d’Alsace, la Savoureuse divague dans la Réserve Naturelle Régionale ; elle offrira biodiversité et paysages parfaits pour vos photos !
Intervenant Claude et Gretl Nardin. Réservé aux adultes niveau débutant.
Réservation obligatoire en ligne reservation.agglo-montbeliard.fr et ou à l’Office de Tourisme de Montbéliard.
Prévoir appareil photo, batterie chargée, cartes photos vides et repas tiré du sac.
RENDEZ-VOUS de 10 h à 17 h à la base de loisirs à Brognard .
Base de loisirs de brognard Brognard 25600 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 37 78 35 julie.bassand@agglo-montbeliard.fr
