Sortie 123Nature Au bord de la rivière Brognard

Sortie 123Nature Au bord de la rivière

Base de loisirs de brognard Brognard Doubs

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-25 10:00:00

fin : 2026-04-25 17:00:00

Date(s) :

2026-04-25

Sortie 123Nature Au bord de la rivière, stage photo.

Descendue du Ballon d’Alsace, la Savoureuse divague dans la Réserve Naturelle Régionale ; elle offrira biodiversité et paysages parfaits pour vos photos !

Intervenant Claude et Gretl Nardin. Réservé aux adultes niveau débutant.

Réservation obligatoire en ligne reservation.agglo-montbeliard.fr et ou à l’Office de Tourisme de Montbéliard.

Prévoir appareil photo, batterie chargée, cartes photos vides et repas tiré du sac.

RENDEZ-VOUS de 10 h à 17 h à la base de loisirs à Brognard .

Base de loisirs de brognard Brognard 25600 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 37 78 35 julie.bassand@agglo-montbeliard.fr

