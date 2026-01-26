Sortie 123Nature Balade crépusculaire parking de la zone naturelle de l’Allan Brognard
parking de la zone naturelle de l'Allan Allée Henri Hugoniot Brognard
Début : 2026-04-24 19:00:00
fin : 2026-04-24 21:00:00
2026-04-24
Sortie 123Nature Balade crépusculaire , sortie nature.
Découvrez la faune nocturne et ses liens secrets avec les humains depuis la nuit des temps.
Intervenant CPIE. Réservation obligatoire sur reservation.agglo-montbeliard.fr ou à l’Office de Tourisme de Montbéliard.
Enfants dès 8 ans (accompagnés d’un parent).
RENDEZ-VOUS de 19 h à 21 h au parking de la zone naturelle de l’Allan, allée Henri Hugoniot à Brognard (suivre les panneaux Vallée de l’Allan ) .
parking de la zone naturelle de l’Allan Allée Henri Hugoniot Brognard 25600 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 37 78 35 julie.bassand@agglo-montbeliard.fr
