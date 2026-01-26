Sortie 123Nature Balade crépusculaire parking de la zone naturelle de l’Allan Brognard

Sortie 123Nature Balade crépusculaire

Découvrez la faune nocturne et ses liens secrets avec les humains depuis la nuit des temps.

Intervenant CPIE. Réservation obligatoire sur reservation.agglo-montbeliard.fr ou à l’Office de Tourisme de Montbéliard.

Enfants dès 8 ans (accompagnés d’un parent).

RENDEZ-VOUS de 19 h à 21 h au parking de la zone naturelle de l’Allan, allée Henri Hugoniot à Brognard (suivre les panneaux Vallée de l’Allan ) .

parking de la zone naturelle de l’Allan Allée Henri Hugoniot Brognard 25600 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 37 78 35 julie.bassand@agglo-montbeliard.fr

