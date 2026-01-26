Sortie 123Nature balade sensorielle Raynans

Sortie 123Nature balade sensorielle

Début : 2026-04-07 14:00:00

fin : 2026-04-07 16:00:00

2026-04-07

Sortie 123Nature balade sensorielle, sortie nature.

Venez partager un moment convivial en famille et éveillez vos sens grâce à diverses activités ludiques autour de l’étang.

Intervenant CPIE. Réservation obligatoire sur reservation.agglo-montbeliard.fr ou à l’Office de Tourisme de Montbéliard.

Enfants dès 6 ans (accompagnés d’un parent).

RENDEZ-VOUS de 14 h à 16 h au parking de l’étang des Princes (D228E) .

Parking de l'étang des princes Raynans 25550 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 37 78 35 julie.bassand@agglo-montbeliard.fr

