Sortie 123Nature balade sensorielle Raynans mardi 7 avril 2026.
Sortie 123Nature balade sensorielle
Parking de l’étang des princes Raynans Doubs
Tarif : – –
Début : 2026-04-07 14:00:00
fin : 2026-04-07 16:00:00
Date(s) :
2026-04-07
Sortie 123Nature balade sensorielle, sortie nature.
Venez partager un moment convivial en famille et éveillez vos sens grâce à diverses activités ludiques autour de l’étang.
Intervenant CPIE. Réservation obligatoire sur reservation.agglo-montbeliard.fr ou à l’Office de Tourisme de Montbéliard.
Enfants dès 6 ans (accompagnés d’un parent).
RENDEZ-VOUS de 14 h à 16 h au parking de l’étang des Princes (D228E) .
Parking de l’étang des princes Raynans 25550 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 37 78 35 julie.bassand@agglo-montbeliard.fr
