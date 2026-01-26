Sortie 123Nature Balade sophro balade de forêt Rue du Collège Bart
Sortie 123Nature Balade sophro balade de forêt samedi 30 mai 2026.
Rue du Collège Parking du collège Bart Doubs
Début : 2026-05-30 14:00:00
fin : 2026-05-30 17:00:00
2026-05-30
Sortie 123Nature Balade sophro balade de forêt , atelier santé.
Venez vous détendre grâce à des exercices simples de sophrologie, bain de forêt et braingym. Apportez eau, encas et serviette.
Intervenant Céline Bertin. Réservé aux adultes. Réservation obligatoire sur reservation.agglo-montbeliard.fr ou à l’Office de Tourisme de Montbéliard. Annulé en cas de pluie.
RENDEZ-VOUS de 14 h à 17 h au parking du collège (rue du collège) à Bart .
Rue du Collège Parking du collège Bart 25420 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 37 78 35 julie.bassand@agglo-montbeliard.fr
