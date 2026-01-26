Sortie 123Nature Balade sophro balade de forêt Rue du Collège Bart

Sortie 123Nature Balade sophro balade de forêt

Sortie 123Nature Balade sophro balade de forêt , atelier santé.

Venez vous détendre grâce à des exercices simples de sophrologie, bain de forêt et braingym. Apportez eau, encas et serviette.

Intervenant Céline Bertin. Réservé aux adultes. Réservation obligatoire sur reservation.agglo-montbeliard.fr ou à l’Office de Tourisme de Montbéliard. Annulé en cas de pluie.

RENDEZ-VOUS de 14 h à 17 h au parking du collège (rue du collège) à Bart .

Rue du Collège Parking du collège Bart 25420 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 37 78 35 julie.bassand@agglo-montbeliard.fr

