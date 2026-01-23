Sortie 123Nature Becs et plumes Vandoncourt

Sortie 123Nature Becs et plumes

La damassine Vandoncourt Doubs

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-13 14:00:00

fin : 2026-02-13 17:00:00

Date(s) :

2026-02-13

Sortie 123Nature Becset Plumes. Jeux et observations pour découvrir les oiseaux des mangeoires.

Intervenant PMA. Sans réservation. Enfants dès 6 ans (accompagnés d’un parent).

RENDEZ-VOUS entre 14 h et 17 h (durée variable), à la Damassine à Vandoncourt .

La damassine Vandoncourt 25230 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 37 78 35 julie.bassand@agglo-montbeliard.fr

