Sortie 123Nature Becs et plumes Vandoncourt vendredi 20 février 2026.
La damassine Vandoncourt Doubs
Début : 2026-02-20 14:00:00
fin : 2026-02-20 17:00:00
2026-02-20
Activités en accès libre Jeux et observations pour découvrir les oiseaux des mangeoires.
Intervenant PMA. Sans réservation. Enfants dès 6 ans (accompagnés d’un parent).
RENDEZ-VOUS entre 14 h et 17 h (durée variable), à la Damassine à Vandoncourt .
La damassine Vandoncourt 25230 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 37 78 35 julie.bassand@agglo-montbeliard.fr
