Sortie 123Nature Ca cartonne ! Vandoncourt

Sortie 123Nature Ca cartonne !

La damassine Vandoncourt Doubs

Début : 2026-04-16 10:00:00

fin : 2026-04-16 16:00:00

Fabrication de boîtes de rangement, lit de poupée, décos sympa… en carton !

Intervenant Joëlle Antoine. Réservation obligatoire en ligne reservation.agglo-montbeliard.fr et ou à l’Office de Tourisme de Montbéliard.

Enfants dès 7 ans (accompagnés d’un parent). Prévoir repas tiré du sac.

RENDEZ-VOUS de 10 h à 16 h à la Damassine à Vandoncourt .

La damassine Vandoncourt 25230 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 37 78 35 julie.bassand@agglo-montbeliard.fr

