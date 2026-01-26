Sortie 123Nature Ca cartonne ! Vandoncourt
Sortie 123Nature Ca cartonne ! Vandoncourt jeudi 16 avril 2026.
Sortie 123Nature Ca cartonne !
La damassine Vandoncourt Doubs
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-16 10:00:00
fin : 2026-04-16 16:00:00
Date(s) :
2026-04-16
Sortie 123Nature Ca cartonne ! atelier enfants
Fabrication de boîtes de rangement, lit de poupée, décos sympa… en carton !
Intervenant Joëlle Antoine. Réservation obligatoire en ligne reservation.agglo-montbeliard.fr et ou à l’Office de Tourisme de Montbéliard.
Enfants dès 7 ans (accompagnés d’un parent). Prévoir repas tiré du sac.
RENDEZ-VOUS de 10 h à 16 h à la Damassine à Vandoncourt .
La damassine Vandoncourt 25230 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 37 78 35 julie.bassand@agglo-montbeliard.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Sortie 123Nature Ca cartonne ! Vandoncourt a été mis à jour le 2026-01-26 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DE MONTBELIARD