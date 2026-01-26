Sortie 123Nature Cartes en papier recyclé La damassine Vandoncourt

Sortie 123Nature Cartes en papier recyclé

La damassine 23 Rue des Aiges Vandoncourt Doubs

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-10 14:30:00

fin : 2026-04-10 16:30:00

Date(s) :

2026-04-10

Sortie 123Nature Cartes en papier recyclé, atelier enfants.

Transformez des boîtes d’œufs en papier recyclé agrémenté de jolis pétales et de graines pour réaliser une magnifique carte à planter.

Intervenant Maddy Rosemary. Réservation obligatoire sur reservation.agglo-montbeliard.fr ou à l’Office de Tourisme de Montbéliard.

Enfants dès 8 ans (accompagnés d’un parent).

RENDEZ-VOUS de 14 h 30 à 16 h 30 à la Damassine à Vandoncourt .

La damassine 23 Rue des Aiges Vandoncourt 25230 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 37 78 35 julie.bassand@agglo-montbeliard.fr

