Sortie 123Nature Cartes en papier recyclé La damassine Vandoncourt vendredi 10 avril 2026.
La damassine 23 Rue des Aiges Vandoncourt Doubs
Début : 2026-04-10 14:30:00
fin : 2026-04-10 16:30:00
2026-04-10
Sortie 123Nature Cartes en papier recyclé, atelier enfants.
Transformez des boîtes d’œufs en papier recyclé agrémenté de jolis pétales et de graines pour réaliser une magnifique carte à planter.
Intervenant Maddy Rosemary. Réservation obligatoire sur reservation.agglo-montbeliard.fr ou à l’Office de Tourisme de Montbéliard.
Enfants dès 8 ans (accompagnés d’un parent).
RENDEZ-VOUS de 14 h 30 à 16 h 30 à la Damassine à Vandoncourt .
La damassine 23 Rue des Aiges Vandoncourt 25230 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 37 78 35 julie.bassand@agglo-montbeliard.fr
