Sortie 123Nature Compostage, je me lance ! La damassine Vandoncourt

La damassine 23 Rue des Aiges Vandoncourt

Sortie 123Nature Compostage, je me lance ! Atelier jardin.

Découvrez les techniques, outils et astuces pour un compost de qualité, sans contrainte, que vous soyez débutant ou expert !

Intervenant PMA. Réservé aux adultes.

Réservation obligatoire sur reservation.agglo-montbeliard.fr ou à l’Office de Tourisme de Montbéliard.

RENDEZ-VOUS de 14 h à 16 h à la Damassine à Vandoncourt .

La damassine 23 Rue des Aiges Vandoncourt 25230 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 37 78 35 julie.bassand@agglo-montbeliard.fr

