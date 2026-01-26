Sortie 123Nature Compostage, je me lance ! La damassine Vandoncourt
La damassine 23 Rue des Aiges Vandoncourt Doubs
Début : 2026-04-22 14:00:00
fin : 2026-04-22 16:00:00
2026-04-22
Sortie 123Nature Compostage, je me lance ! Atelier jardin.
Découvrez les techniques, outils et astuces pour un compost de qualité, sans contrainte, que vous soyez débutant ou expert !
Intervenant PMA. Réservé aux adultes.
Réservation obligatoire sur reservation.agglo-montbeliard.fr ou à l’Office de Tourisme de Montbéliard.
RENDEZ-VOUS de 14 h à 16 h à la Damassine à Vandoncourt .
La damassine 23 Rue des Aiges Vandoncourt 25230 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 37 78 35 julie.bassand@agglo-montbeliard.fr
