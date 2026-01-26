Sortie 123Nature Cuisiner en moins de 20 minutes La damassine Vandoncourt

Sortie 123Nature Cuisiner en moins de 20 minutes

La damassine 23 Rue des Aiges Vandoncourt

Début : 2026-03-07 10:00:00

fin : 2026-03-07 13:00:00

2026-03-07

Cuisinez un plat complet en moins de 20 minutes ! C’est parti pour la réalisation de trois recettes végétariennes et de saison.

Intervenant Nascaya Lucie Saint- Voirin. Réservé aux adultes. Réservation obligatoire sur reservation.agglo-montbeliard.fr ou à l’Office de Tourisme de Montbéliard.

RENDEZ-VOUS de 10 h à 13 h à la Damassine à Vandoncourt .

Doubs Bourgogne-Franche-Comté

