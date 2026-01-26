Sortie 123Nature Cuisiner en moins de 20 minutes La damassine Vandoncourt
Sortie 123Nature Cuisiner en moins de 20 minutes La damassine Vandoncourt samedi 7 mars 2026.
Sortie 123Nature Cuisiner en moins de 20 minutes
La damassine 23 Rue des Aiges Vandoncourt Doubs
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-07 10:00:00
fin : 2026-03-07 13:00:00
Date(s) :
2026-03-07
Sortie 123Nature Cuisiner en moins de 20 minutes, atelier cuisine.
Cuisinez un plat complet en moins de 20 minutes ! C’est parti pour la réalisation de trois recettes végétariennes et de saison.
Intervenant Nascaya Lucie Saint- Voirin. Réservé aux adultes. Réservation obligatoire sur reservation.agglo-montbeliard.fr ou à l’Office de Tourisme de Montbéliard.
RENDEZ-VOUS de 10 h à 13 h à la Damassine à Vandoncourt .
La damassine 23 Rue des Aiges Vandoncourt 25230 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 37 78 35 julie.bassand@agglo-montbeliard.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Sortie 123Nature Cuisiner en moins de 20 minutes Vandoncourt a été mis à jour le 2026-01-26 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DE MONTBELIARD