Sortie 123Nature découverte des encres ferrogalliques

La damassine Vandoncourt Doubs

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-25 09:00:00

fin : 2026-04-25 12:00:00

Date(s) :

2026-04-25

Sortie 123Nature, atelier enfants.

Découverte des encres ferro-galliques, en utilisant des végétaux glanés autour de la Damassine, vous fabriquerez une encre noire déjà utilisée à l’époque médiévale.

Intervenant Clémentine Martinez.

Réservation obligatoire en ligne reservation.agglo-montbeliard.fr et ou à l’Office de Tourisme de Montbéliard. Enfants dès 8 ans (accompagnés d’un parent).

Prévoir un vêtement de protection (l’encre ne part pas au lavage).

RENDEZ-VOUS de 9 h à 12 h à la Damassine à Vandoncourt .

La damassine Vandoncourt 25230 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 37 78 35 julie.bassand@agglo-montbeliard.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Sortie 123Nature découverte des encres ferrogalliques Vandoncourt a été mis à jour le 2026-01-26 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DE MONTBELIARD