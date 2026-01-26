Sortie 123Nature découverte des encres ferrogalliques Vandoncourt
Sortie 123Nature découverte des encres ferrogalliques Vandoncourt samedi 25 avril 2026.
Sortie 123Nature découverte des encres ferrogalliques
La damassine Vandoncourt Doubs
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-25 09:00:00
fin : 2026-04-25 12:00:00
Date(s) :
2026-04-25
Sortie 123Nature, atelier enfants.
Découverte des encres ferro-galliques, en utilisant des végétaux glanés autour de la Damassine, vous fabriquerez une encre noire déjà utilisée à l’époque médiévale.
Intervenant Clémentine Martinez.
Réservation obligatoire en ligne reservation.agglo-montbeliard.fr et ou à l’Office de Tourisme de Montbéliard. Enfants dès 8 ans (accompagnés d’un parent).
Prévoir un vêtement de protection (l’encre ne part pas au lavage).
RENDEZ-VOUS de 9 h à 12 h à la Damassine à Vandoncourt .
La damassine Vandoncourt 25230 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 37 78 35 julie.bassand@agglo-montbeliard.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Sortie 123Nature découverte des encres ferrogalliques Vandoncourt a été mis à jour le 2026-01-26 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DE MONTBELIARD