Sortie 123Nature Des fleurs, des pollisateurs et des légumes ! Vandoncourt dimanche 29 mars 2026.
Début : 2026-03-29 14:30:00
fin : 2026-03-29 17:30:00
Découvrez la biodiversité de nos jardins et apprenez à accueillir insectes pollinisateurs et plantes variées.
Intervenant Sylvie Bugnon. Réservation obligatoire en ligne reservation.agglo-montbeliard.fr et ou à l’Office de Tourisme de Montbéliard. Réservé aux adultes.
RENDEZ-VOUS de 14 h 30 à 17 h 30 à la Damassine à Vandoncourt .
La damassine Vandoncourt 25230 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 37 78 35 julie.bassand@agglo-montbeliard.fr
