Sortie 123Nature Des fleurs, des pollisateurs et des légumes ! Vandoncourt

La damassine Vandoncourt Doubs

2026-03-29 14:30:00

2026-03-29 17:30:00

2026-03-29

Des fleurs, des pollinisateurs… et des légumes !

Découvrez la biodiversité de nos jardins et apprenez à accueillir insectes pollinisateurs et plantes variées.

Intervenant Sylvie Bugnon. Réservation obligatoire en ligne reservation.agglo-montbeliard.fr et ou à l’Office de Tourisme de Montbéliard. Réservé aux adultes.

RENDEZ-VOUS de 14 h 30 à 17 h 30 à la Damassine à Vandoncourt .

La damassine Vandoncourt 25230 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 37 78 35 julie.bassand@agglo-montbeliard.fr

