Sortie 123Nature Fabrication de produits ménagers La damassine Vandoncourt

Sortie 123Nature Fabrication de produits ménagers

La damassine 23 Rue des Aiges Vandoncourt Doubs

Début : 2026-04-15 14:00:00

fin : 2026-04-15 17:00:00

2026-04-15

Sortie 123Nature Fabrication de produits ménagers, atelier adultes.

Apprenez à fabriquer vous-même lessive et nettoyant multi-usage.

Intervenant Céline Portal. Réservé aux adultes. Réservation obligatoire sur reservation.agglo-montbeliard.fr ou à l’Office de Tourisme de Montbéliard.

Apporter deux bocaux propres avec couvercles.

RENDEZ-VOUS de 14 h à 17 h à la Damassine à Vandoncourt .

La damassine 23 Rue des Aiges Vandoncourt 25230 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 37 78 35 julie.bassand@agglo-montbeliard.fr

