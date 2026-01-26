Sortie 123Nature Fabrication de produits ménagers La damassine Vandoncourt
Sortie 123Nature Fabrication de produits ménagers La damassine Vandoncourt mercredi 15 avril 2026.
Sortie 123Nature Fabrication de produits ménagers
La damassine 23 Rue des Aiges Vandoncourt Doubs
Début : 2026-04-15 14:00:00
fin : 2026-04-15 17:00:00
Sortie 123Nature Fabrication de produits ménagers, atelier adultes.
Apprenez à fabriquer vous-même lessive et nettoyant multi-usage.
Intervenant Céline Portal. Réservé aux adultes. Réservation obligatoire sur reservation.agglo-montbeliard.fr ou à l’Office de Tourisme de Montbéliard.
Apporter deux bocaux propres avec couvercles.
RENDEZ-VOUS de 14 h à 17 h à la Damassine à Vandoncourt .
La damassine 23 Rue des Aiges Vandoncourt 25230 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 37 78 35 julie.bassand@agglo-montbeliard.fr
