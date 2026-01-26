Sortie 123Nature La compostière de Vieux-charmont

La compostière Vieux-Charmont Doubs

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-01 14:00:00

fin : 2026-04-01 15:00:00

Date(s) :

2026-04-01

Sortie 123Nature La compostière de Vieux-charmont, visite.

La compostière de Vieux-Charmont Que deviennent nos déchets verts ? Découvrez les étapes de fabrication du compost, un engrais 100 % naturel produit et vendu par PMA.

Intervenant PMA. Réservation obligatoire sur reservation.agglo-montbeliard.fr ou à l’Office de Tourisme de Montbéliard.

Enfants dès 8 ans (accompagnés d’un parent).

RENDEZ-VOUS de 14 h à 15 h à la compostière de Vieux-Charmont (route de Brognard) .

La compostière Vieux-Charmont 25600 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 37 78 35 julie.bassand@agglo-montbeliard.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Sortie 123Nature La compostière de Vieux-charmont Vieux-Charmont a été mis à jour le 2026-01-26 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DE MONTBELIARD