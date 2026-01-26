Sortie 123Nature la greffe en couronne La damassine Vandoncourt

Sortie 123Nature la greffe en couronne

Pas très content des fruits de votre arbre ? La greffe en couronne permet de changer sa variété, une technique accessible aux débutants.

Intervenant Vergers Vivants. Réservation obligatoire sur reservation.agglo-montbeliard.fr ou à l’Office de Tourisme de Montbéliard.

RENDEZ-VOUS de 14 h 30 à 16 h 30 à la Damassine à Vandoncourt .

La damassine 23 Rue des Aiges Vandoncourt 25230 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 37 78 35 julie.bassand@agglo-montbeliard.fr

