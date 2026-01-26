Sortie 123Nature la greffe en couronne La damassine Vandoncourt
Sortie 123Nature la greffe en couronne La damassine Vandoncourt samedi 25 avril 2026.
Sortie 123Nature la greffe en couronne
La damassine 23 Rue des Aiges Vandoncourt Doubs
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-25 14:30:00
fin : 2026-04-25 16:30:00
Date(s) :
2026-04-25
Sortie 123Nature la greffe en couronne, atelier arboriculture
Pas très content des fruits de votre arbre ? La greffe en couronne permet de changer sa variété, une technique accessible aux débutants.
Intervenant Vergers Vivants. Réservation obligatoire sur reservation.agglo-montbeliard.fr ou à l’Office de Tourisme de Montbéliard.
RENDEZ-VOUS de 14 h 30 à 16 h 30 à la Damassine à Vandoncourt .
La damassine 23 Rue des Aiges Vandoncourt 25230 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 37 78 35 julie.bassand@agglo-montbeliard.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Sortie 123Nature la greffe en couronne Vandoncourt a été mis à jour le 2026-01-26 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DE MONTBELIARD