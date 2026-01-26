Sortie 123Nature La lumière de l’arc-en-ciel et des étoiles La damassine Vandoncourt
Sortie 123Nature La lumière de l’arc-en-ciel et des étoiles, atelier enfants.
Découvre la lumière du soleil et construis un cadran solaire.
Intervenant Domaine de l’étoile. Réservation obligatoire sur reservation.agglo-montbeliard.fr ou à l’Office de Tourisme de Montbéliard.
Enfants dès 8 ans (accompagnés d’un parent).
RENDEZ-VOUS de 14 h 30 à 17 h 30 à la Damassine à Vandoncourt .
La damassine 23 Rue des Aiges Vandoncourt 25230 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 37 78 35 julie.bassand@agglo-montbeliard.fr
