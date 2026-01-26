Sortie 123Nature La lumière de l’arc-en-ciel et des étoiles La damassine Vandoncourt

Sortie 123Nature La lumière de l’arc-en-ciel et des étoiles

La damassine 23 Rue des Aiges Vandoncourt Doubs

Début : 2026-04-08 14:30:00

fin : 2026-04-08 17:30:00

2026-04-08

Sortie 123Nature La lumière de l’arc-en-ciel et des étoiles, atelier enfants.

Découvre la lumière du soleil et construis un cadran solaire.

Intervenant Domaine de l’étoile. Réservation obligatoire sur reservation.agglo-montbeliard.fr ou à l’Office de Tourisme de Montbéliard.

Enfants dès 8 ans (accompagnés d’un parent).

RENDEZ-VOUS de 14 h 30 à 17 h 30 à la Damassine à Vandoncourt .

La damassine 23 Rue des Aiges Vandoncourt 25230 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 37 78 35 julie.bassand@agglo-montbeliard.fr

