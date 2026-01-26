Sortie 123Nature la macro au vergers. La damassine Vandoncourt
Sortie 123Nature la macro au vergers. La damassine Vandoncourt samedi 18 avril 2026.
Sortie 123Nature la macro au vergers.
La damassine 23 Rue des Aiges Vandoncourt Doubs
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-18 10:00:00
fin : 2026-04-18 17:00:00
Date(s) :
2026-04-18
Sortie 123Nature la macro au vergers, stage photo.
Explorez le monde de la macrophotographie dans les vergers de la Damassine.
Intervenant Luna Marceau. Réservé aux adultes. Réservation obligatoire sur reservation.agglo-montbeliard.fr ou à l’Office de Tourisme de Montbéliard.
Prévoir appareil photo (objectif macro si possible), batterie chargée, cartes photos vides et repas tiré du sac.
RENDEZ-VOUS de 10 h à 17 h à la Damassine à Vandoncourt .
La damassine 23 Rue des Aiges Vandoncourt 25230 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 37 78 35 julie.bassand@agglo-montbeliard.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Sortie 123Nature la macro au vergers. Vandoncourt a été mis à jour le 2026-01-26 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DE MONTBELIARD