Sortie 123Nature La qualité de l’air intérieur La damassine Vandoncourt

Sortie 123Nature La qualité de l’air intérieur

La damassine 23 Rue des Aiges Vandoncourt Doubs

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-18 14:00:00

fin : 2026-04-18 17:00:00

Date(s) :

2026-04-18

Sortie 123Nature La qualité de l’air intérieur, activités en accès libre.

Testez vos connaissances sur la qualité de l’air intérieur et découvrez les bons gestes pour votre santé.

Intervenant ATMO BFC. Sans réservation.

RENDEZ-VOUS entre 14 h et 17 h à la Damassine à Vandoncourt .

La damassine 23 Rue des Aiges Vandoncourt 25230 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 37 78 35 julie.bassand@agglo-montbeliard.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Sortie 123Nature La qualité de l’air intérieur Vandoncourt a été mis à jour le 2026-01-26 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DE MONTBELIARD