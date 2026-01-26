Sortie 123Nature La savoureuse en canoë

Rue des Bouquières Exincourt Exincourt Doubs

Début : 2026-06-06 09:00:00

fin : 2026-06-06 12:00:00

Date(s) :

2026-06-06

Sortie 123Nature La savoureuse en canoë, sortie nature.

Au cours d’une petite descente en canoë, découvrez le fonctionnement de la rivière, la faune qui la peuple et l’impact de l’urbanisation.

intervenants PMA et CK Pont-de-Roide- Vermondans. Réservation obligatoire sur reservation.agglo-montbeliard.fr ou à l’Office de Tourisme de Montbéliard.

Enfants dès 8 ans (accompagnés d’un parent). Prévoir des vêtements de rechange.

RENDEZ-VOUS de 9 h à 12 h au bout de la rue des Bouquières à Exincourt .

Rue des Bouquières Exincourt Exincourt 25400 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 37 78 35 julie.bassand@agglo-montbeliard.fr

