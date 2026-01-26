Sortie 123Nature La station d’épuration de Roches- lès-Blamont Mairie de Roches-lès-blamont Roches-lès-Blamont

Sortie 123Nature La station d’épuration de Roches- lès-Blamont

Début : 2026-06-03 14:00:00

fin : 2026-06-03 15:30:00

2026-06-03

Sortie 123Nature La station d’épuration de Roches- lès-Blamont ,visite.

Découvrez la nouvelle station d’épuration et sa technologie innovante pour préserver l’eau.

Intervenant PMA. Réservation obligatoire sur reservation.agglo-montbeliard.fr ou à l’Office de Tourisme de Montbéliard.

Enfants dès 8 ans (accompagnés d’un parent). Pour votre sécurité, merci de prévoir des chaussures fermées et un pantalon.

RENDEZ-VOUS de 14 h à 15 h 30 à la mairie de Roches- lès-Blamont (pour covoiturage) .

Mairie de Roches-lès-blamont 17 Rue Georges Cuvier Roches-lès-Blamont 25310 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 37 78 35 julie.bassand@agglo-montbeliard.fr

