Sortie 123Nature Le petit explorateur des paysages Vandoncourt
Sortie 123Nature Le petit explorateur des paysages Vandoncourt mercredi 11 février 2026.
Sortie 123Nature Le petit explorateur des paysages
La damassine Vandoncourt Doubs
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-11 14:00:00
fin : 2026-02-11 17:00:00
Date(s) :
2026-02-11
Sortie 123Nature Le petit explorateur des paysages .
Activités en accès libre.
Le petit explorateur des paysages Observer, dessiner, comprendre les éléments de l’environnement qui nous entourent.
Intervenant PMA. Sans réservation. Enfants dès 6 ans (accompagnés d’un parent).
RENDEZ-VOUS entre 14 h et 17 h (durée variable), à la Damassine à Vandoncourt .
La damassine Vandoncourt 25230 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 37 78 35 julie.bassand@agglo-montbeliard.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Sortie 123Nature Le petit explorateur des paysages
L’événement Sortie 123Nature Le petit explorateur des paysages Vandoncourt a été mis à jour le 2026-01-23 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DE MONTBELIARD