Sortie 123Nature Le rucher-école Mathay

Sortie 123Nature Le rucher-école

Rucher-école de Mathay Mathay Doubs

Début : 2026-05-31 15:00:00

fin : 2026-05-31 17:00:00

Date(s) :

2026-05-31

Sortie 123Nature Le rucher-école, visite.

Découvrez le site, la vie des abeilles et les travaux apicoles, avec inspection d’une ruche et identification du miel, pollen et couvain.

Intervenant UAPM. Réservation obligatoire sur reservation.agglo-montbeliard.fr ou à l’Office de Tourisme de Montbéliard.

Tenue adéquate exigée vêtements couvrants et casquette à visière.

RENDEZ-VOUS de 15 h à 17 h au rucher-école de Mathay (route du hameau de Lucelans, en face du centre hippique L’éperon ) entre Voujeaucourt et Mathay (D438) .

Rucher-école de Mathay Mathay 25700 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 37 78 35 julie.bassand@agglo-montbeliard.fr

