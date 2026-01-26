Sortie 123Nature Le rucher-école Mathay
Sortie 123Nature Le rucher-école Mathay dimanche 31 mai 2026.
Sortie 123Nature Le rucher-école
Rucher-école de Mathay Mathay Doubs
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-31 15:00:00
fin : 2026-05-31 17:00:00
Date(s) :
2026-05-31
Sortie 123Nature Le rucher-école, visite.
Découvrez le site, la vie des abeilles et les travaux apicoles, avec inspection d’une ruche et identification du miel, pollen et couvain.
Intervenant UAPM. Réservation obligatoire sur reservation.agglo-montbeliard.fr ou à l’Office de Tourisme de Montbéliard.
Tenue adéquate exigée vêtements couvrants et casquette à visière.
RENDEZ-VOUS de 15 h à 17 h au rucher-école de Mathay (route du hameau de Lucelans, en face du centre hippique L’éperon ) entre Voujeaucourt et Mathay (D438) .
Rucher-école de Mathay Mathay 25700 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 37 78 35 julie.bassand@agglo-montbeliard.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Sortie 123Nature Le rucher-école Mathay a été mis à jour le 2026-01-26 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DE MONTBELIARD