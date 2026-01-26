Sortie 123Nature les arbres remarquables, balade à vélo La capitainerie du port Montbéliard
Sortie 123Nature les arbres remarquables, balade à vélo La capitainerie du port Montbéliard samedi 25 avril 2026.
La capitainerie du port Allée Auguste Schwander Montbéliard Doubs
Début : 2026-04-25 14:00:00
fin : 2026-04-25 18:00:00
2026-04-25
Au cours d’une promenade à vélo (environ 21 km), découvrez les arbres remarquables de Montbéliard à Valentigney en passant par Audincourt et Seloncourt.
Intervenant PMA et VéloCité. Réservation obligatoire sur reservation.agglo-montbeliard.fr ou à l’Office de Tourisme de Montbéliard.
Niveau facile. Sous réserve d’une météo favorable.
RENDEZ-VOUS de 14 h à 18 h à la capitainerie du port à Montbéliard .
La capitainerie du port Allée Auguste Schwander Montbéliard 25200 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 37 78 35 julie.bassand@agglo-montbeliard.fr
