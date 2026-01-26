Sortie 123Nature Les jardin d’IDéES Jardins d’IDéES Bavans

Sortie 123Nature Les jardin d’IDéES

Jardins d’IDéES 5B Rue Sous Roches Bavans Doubs

Début : 2026-04-11 13:30:00

fin : 2026-04-11 15:30:00

2026-04-11

Sortie 123Nature Les jardin d’IDéES , visite.

Découvrez la culture biologique des légumes et les paniers bios et locaux !

Intervenant Jardins d’IDéES. Réservation obligatoire sur reservation.agglo-montbeliard.fr ou à l’Office de Tourisme de Montbéliard.

RENDEZ-VOUS de 13 h 30 à 15 h 30 aux Jardins d’IDéES (5 bis rue sous roches) à Bavans .

Jardins d'IDéES 5B Rue Sous Roches Bavans 25550 Doubs Bourgogne-Franche-Comté

