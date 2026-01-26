Sortie 123Nature Mammifères d’ici Vandoncourt
La damassine Vandoncourt Doubs
Début : 2026-04-17 14:00:00
fin : 2026-04-17 17:00:00
2026-04-17
Découvrez les mammifères, leur mode de vie et leur rôle dans la nature en vous amusant ! Intervenant PMA. Sans réservation.
Enfants dès 6 ans (accompagnés d’un parent).
RENDEZ-VOUS entre 14 h et 17 h (durée variable), à la Damassine à Vandoncourt .
La damassine Vandoncourt 25230 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 37 78 35 julie.bassand@agglo-montbeliard.fr
