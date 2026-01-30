Sortie 123Nature Promenons-nous dans les bois ! Place de la mairie Dampierre-sur-le-Doubs Dampierre-les-Bois

Sortie 123Nature Promenons-nous dans les bois !

Place de la mairie Dampierre-sur-le-Doubs 2 Rue de l’Église Dampierre-les-Bois Doubs

Gratuit

Début : 2026-06-20 14:00:00

fin : 2026-06-20 16:00:00

2026-06-20

Sortie 123Nature présente une sortie nature familiale !

Promenons-nous dans les bois ! Qu’est-ce qu’une forêt ? Partez à la découverte de ce monde fascinant, des racines jusqu’aux cimes. Intervenant SHNPM.

Réservation obligatoire en ligne reservation.agglo-montbeliard.fr ou à l’Office de Tourisme de Montbéliard

Enfants dès 8 ans (accompagnés d’un parent).

RENDEZ-VOUS de 14 h à 16 h sur la place de la mairie à Dampierre-sur-le-Doubs .

Place de la mairie Dampierre-sur-le-Doubs 2 Rue de l’Église Dampierre-les-Bois 25490 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 37 78 35 julie.bassand@agglo-montbeliard.fr

