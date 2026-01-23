SORTIE 123Nature Qui suis-je ? Les petites bêtes du compost Vandoncourt

SORTIE 123Nature Qui suis-je ? Les petites bêtes du compost

La damassine Vandoncourt Doubs

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-18 15:00:00

fin : 2026-02-18 16:00:00

Date(s) :

2026-02-18

SORTIE 123Nature Atelier enfants Qui suis-je ?

Les petites bêtes du compost Qui se régale de nos déchets ? Avec le jeu Qui suis-je ? , découvre les petites bêtes du compost et leur rôle clé !

Intervenant PMA. Enfants dès 8 ans (accompagnés d’un parent).

RENDEZ-VOUS de 14 h à 15 h ou de 15 h à 16h à la Damassine à Vandoncourt .

La damassine Vandoncourt 25230 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 37 78 35 julie.bassand@agglo-montbeliard.fr

English : SORTIE 123Nature Qui suis-je ? Les petites bêtes du compost

