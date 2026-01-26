Sortie 123Nature Recyclerie des Forges Audincourt
Sortie 123Nature Recyclerie des Forges Audincourt mercredi 25 mars 2026.
Sortie 123Nature Recyclerie des Forges
La recyclerie des Forges Audincourt Doubs
Début : 2026-03-25 14:00:00
fin : 2026-03-25 16:00:00
2026-03-25
Sortie 123Nature visite de la recyclerie des Forges.
Découvrez le cycle d’un vélo du déchet à la rénovation, jusqu’à sa remise en vente, un circuit de production étonnant et un environnement accueillant !
Intervenant Recyclerie des Forges. Réservation obligatoire en ligne reservation.agglo-montbeliard.fr et ou à l’Office de Tourisme de Montbéliard.
RENDEZ-VOUS de 14 h à 16 h à la Recyclerie, 55 avenue Foch à Audincourt .
La recyclerie des Forges Audincourt 25400 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 37 78 35 julie.bassand@agglo-montbeliard.fr
