Sortie 123Nature Recyclerie des Forges

La recyclerie des Forges Audincourt Doubs

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-25 14:00:00

fin : 2026-03-25 16:00:00

Date(s) :

2026-03-25

Sortie 123Nature visite de la recyclerie des Forges.

Découvrez le cycle d’un vélo du déchet à la rénovation, jusqu’à sa remise en vente, un circuit de production étonnant et un environnement accueillant !

Intervenant Recyclerie des Forges. Réservation obligatoire en ligne reservation.agglo-montbeliard.fr et ou à l’Office de Tourisme de Montbéliard.

RENDEZ-VOUS de 14 h à 16 h à la Recyclerie, 55 avenue Foch à Audincourt .

La recyclerie des Forges Audincourt 25400 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 37 78 35 julie.bassand@agglo-montbeliard.fr

L’événement Sortie 123Nature Recyclerie des Forges Audincourt a été mis à jour le 2026-01-26 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DE MONTBELIARD