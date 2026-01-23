Sortie 123Nature Savon aux plantes sauvages Vandoncourt
Sortie 123Nature Savon aux plantes sauvages Vandoncourt dimanche 22 février 2026.
Sortie 123Nature Savon aux plantes sauvages
La damassine Vandoncourt Doubs
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-22 15:00:00
fin : 2026-02-22 18:00:00
Date(s) :
2026-02-22
Sortie 123Nature Savon aux plantes sauvages. Créez votre savon aux plantes et repartez également avec la recette !
Intervenant Serpe et Chaudron. Réservation obligatoire en ligne reservation.agglo-montbeliard.fr ou à l’Office de Tourisme de Montbéliard.
Enfants dès 12 ans (accompagnés d’un parent).
RENDEZ-VOUS de 15 h à 18 h à la Damassine à Vandoncourt .
La damassine Vandoncourt 25230 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 37 78 35 julie.bassand@agglo-montbeliard.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Sortie 123Nature Savon aux plantes sauvages
L’événement Sortie 123Nature Savon aux plantes sauvages Vandoncourt a été mis à jour le 2026-01-23 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DE MONTBELIARD