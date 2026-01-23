Sortie 123Nature Savon aux plantes sauvages Vandoncourt

Sortie 123Nature Savon aux plantes sauvages

La damassine Vandoncourt Doubs

Début : 2026-02-22 15:00:00

fin : 2026-02-22 18:00:00

2026-02-22

Sortie 123Nature Savon aux plantes sauvages. Créez votre savon aux plantes et repartez également avec la recette !

Intervenant Serpe et Chaudron. Réservation obligatoire en ligne reservation.agglo-montbeliard.fr ou à l’Office de Tourisme de Montbéliard.

Enfants dès 12 ans (accompagnés d’un parent).

RENDEZ-VOUS de 15 h à 18 h à la Damassine à Vandoncourt .

La damassine Vandoncourt 25230 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 37 78 35 julie.bassand@agglo-montbeliard.fr

