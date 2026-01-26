Sortie 123Nature Sensibilisation aux piqures de tiques La damassine Vandoncourt
Début : 2026-04-25 14:00:00
fin : 2026-04-25 17:00:00
2026-04-25
Sortie 123Nature Sensibilisation aux piqures de tiques, stand info.
Intervenant Association LYMPACT. Sans réservation.
RENDEZ-VOUS en accès libre entre 14 h et 17 h à la Damassine à Vandoncourt. .
La damassine 23 Rue des Aiges Vandoncourt 25230 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 37 78 35 julie.bassand@agglo-montbeliard.fr
