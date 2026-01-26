Sortie 123Nature Sensibilisation aux piqures de tiques La damassine Vandoncourt

Sortie 123Nature Sensibilisation aux piqures de tiques

La damassine 23 Rue des Aiges Vandoncourt Doubs

Début : 2026-04-25 14:00:00

fin : 2026-04-25 17:00:00

2026-04-25

Sortie 123Nature Sensibilisation aux piqures de tiques, stand info.

Intervenant Association LYMPACT. Sans réservation.

RENDEZ-VOUS en accès libre entre 14 h et 17 h à la Damassine à Vandoncourt. .

La damassine 23 Rue des Aiges Vandoncourt 25230 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 37 78 35 julie.bassand@agglo-montbeliard.fr

