Sortie 123Nature Spéléologie la découverte du karst rue de la Grotte à Sainte-Suzanne Sainte-Suzanne

Sortie 123Nature Spéléologie la découverte du karst

rue de la Grotte à Sainte-Suzanne

Début : 2026-04-22 15:00:00

fin : 2026-04-22 16:00:00

2026-04-22

Sortie 123Nature Spéléologie la découverte du karst, sortie nature.

Au cours d’une initiation à la spéléologie, vous découvrirez les spécificités du karst et son impact sur le cycle de l’eau.

Intervenant Groupe spéléologique archéologique de Mandeure. Réservation obligatoire sur reservation.agglo-montbeliard.fr ou à l’Office de Tourisme de Montbéliard. avant le 17 avril.

Enfants dès 10 ans (accompagnés d’un parent). Prévoir vêtements de rechange.

RENDEZ-VOUS au choix de 14 h à 15 h ou de 15 h à 16 h rue de la Grotte à Sainte-Suzanne .

+33 3 81 37 78 35 julie.bassand@agglo-montbeliard.fr

