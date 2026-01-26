Sortie 123Nature Spéléologie la découverte du karst rue de la Grotte à Sainte-Suzanne Sainte-Suzanne
Sortie 123Nature Spéléologie la découverte du karst
rue de la Grotte à Sainte-Suzanne Rue de la Grotte Sainte-Suzanne Doubs
Début : 2026-04-22 15:00:00
fin : 2026-04-22 16:00:00
2026-04-22
Au cours d’une initiation à la spéléologie, vous découvrirez les spécificités du karst et son impact sur le cycle de l’eau.
Intervenant Groupe spéléologique archéologique de Mandeure. Réservation obligatoire sur reservation.agglo-montbeliard.fr ou à l’Office de Tourisme de Montbéliard. avant le 17 avril.
Enfants dès 10 ans (accompagnés d’un parent). Prévoir vêtements de rechange.
RENDEZ-VOUS au choix de 14 h à 15 h ou de 15 h à 16 h rue de la Grotte à Sainte-Suzanne .
+33 3 81 37 78 35 julie.bassand@agglo-montbeliard.fr
