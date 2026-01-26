Sortie 123Nature Station d’épuration Arbouans
Début : 2026-05-20 14:00:00
fin : 2026-05-20 15:30:00
Sortie 123Nature Station d’épuration, visite.
Les différentes étapes pour l’épuration de nos eaux usées avant de retourner dans la rivière.
Intervenant PMA. Réservation obligatoire sur reservation.agglo-montbeliard.fr ou à l’Office de Tourisme de Montbéliard.
Enfants dès 8 ans (accompagnés d’un parent).
Pour votre sécurité, merci de prévoir des chaussures fermées et un pantalon.
RENDEZ-VOUS de 14 h à 15 h 30 devant la station d’épuration (zone du Redon) à Arbouans .
Station d’epuration Arbouans 25400 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 37 78 35 julie.bassand@agglo-montbeliard.fr
