Sortie 123Nature Station d’épuration

Station d’epuration Arbouans Doubs

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-20 14:00:00

fin : 2026-05-20 15:30:00

Date(s) :

2026-05-20

Sortie 123Nature Station d’épuration, visite.

Les différentes étapes pour l’épuration de nos eaux usées avant de retourner dans la rivière.

Intervenant PMA. Réservation obligatoire sur reservation.agglo-montbeliard.fr ou à l’Office de Tourisme de Montbéliard.

Enfants dès 8 ans (accompagnés d’un parent).

Pour votre sécurité, merci de prévoir des chaussures fermées et un pantalon.

RENDEZ-VOUS de 14 h à 15 h 30 devant la station d’épuration (zone du Redon) à Arbouans .

Station d’epuration Arbouans 25400 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 37 78 35 julie.bassand@agglo-montbeliard.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Sortie 123Nature Station d’épuration Arbouans a été mis à jour le 2026-01-26 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DE MONTBELIARD