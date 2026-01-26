Sortie 123Nature Sur la piste des animaux Rue de la Baume Valentigney

Sortie 123Nature Sur la piste des animaux

Rue de la Baume Parking du cimetière de la Baume Valentigney Doubs

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-09 14:00:00

fin : 2026-04-09 16:30:00

Date(s) :

2026-04-09

Sortie 123Nature Sur la piste des animaux, sortie nature enfants.

Partez à la découverte des traces et indices d’animaux grâce à un jeu de piste en forêt.

Intervenant PMA. Réservation obligatoire sur reservation.agglo-montbeliard.fr ou à l’Office de Tourisme de Montbéliard.

Enfants dès 8 ans (accompagnés d’un parent).

RENDEZ-VOUS de 14 h à 16 h 30 au parking du cimetière, rue de la Baume à Valentigney .

Rue de la Baume Parking du cimetière de la Baume Valentigney 25700 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 37 78 35 julie.bassand@agglo-montbeliard.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Sortie 123Nature Sur la piste des animaux Valentigney a été mis à jour le 2026-01-26 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DE MONTBELIARD