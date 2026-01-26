Sortie 123Nature Sur la piste des animaux Rue de la Baume Valentigney
Sortie 123Nature Sur la piste des animaux Rue de la Baume Valentigney jeudi 9 avril 2026.
Sortie 123Nature Sur la piste des animaux
Rue de la Baume Parking du cimetière de la Baume Valentigney Doubs
Début : 2026-04-09 14:00:00
fin : 2026-04-09 16:30:00
Date(s) :
2026-04-09
Sortie 123Nature Sur la piste des animaux, sortie nature enfants.
Partez à la découverte des traces et indices d’animaux grâce à un jeu de piste en forêt.
Intervenant PMA. Réservation obligatoire sur reservation.agglo-montbeliard.fr ou à l’Office de Tourisme de Montbéliard.
Enfants dès 8 ans (accompagnés d’un parent).
RENDEZ-VOUS de 14 h à 16 h 30 au parking du cimetière, rue de la Baume à Valentigney .
Rue de la Baume Parking du cimetière de la Baume Valentigney 25700 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 37 78 35 julie.bassand@agglo-montbeliard.fr
