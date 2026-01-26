Sortie 123Nature Taille d’un jeune verger Verger communal Présentevillers
Sortie 123Nature Taille d’un jeune verger Verger communal Présentevillers samedi 14 mars 2026.
Verger communal 9 Rue de la Noé Présentevillers Doubs
Début : 2026-03-14 14:30:00
fin : 2026-03-14 17:00:00
2026-03-14
Sortie 123Nature Taille d’un jeune verger, atelier arboriculture.
Découvrez quelles branches couper pour obtenir un arbre équilibré et bien proportionné.
Intervenant Vergers Vivants. Réservé aux adultes. Réservation obligatoire sur reservation.agglo-montbeliard.fr ou à l’Office de Tourisme de Montbéliard.
RENDEZ-VOUS de 14 h 30 à 17 h au verger communal (en face du 9 rue de la Noé) à Présentevillers .
Verger communal 9 Rue de la Noé Présentevillers 25550 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 37 78 35 julie.bassand@agglo-montbeliard.fr
