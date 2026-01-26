Sortie 123Nature Taille d’un jeune verger Verger communal Présentevillers

Sortie 123Nature Taille d’un jeune verger

Verger communal 9 Rue de la Noé Présentevillers

Sortie 123Nature Taille d’un jeune verger, atelier arboriculture.

Découvrez quelles branches couper pour obtenir un arbre équilibré et bien proportionné.

Intervenant Vergers Vivants. Réservé aux adultes. Réservation obligatoire sur reservation.agglo-montbeliard.fr ou à l’Office de Tourisme de Montbéliard.

RENDEZ-VOUS de 14 h 30 à 17 h au verger communal (en face du 9 rue de la Noé) à Présentevillers .

Verger communal 9 Rue de la Noé Présentevillers 25550 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 37 78 35 julie.bassand@agglo-montbeliard.fr

