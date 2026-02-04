Sortie 123Nature Visite et Atelier Tisane low-tech Ferme du Ruisseau, Vieux-Charmont

Sortie 123Nature Visite et Atelier Tisane low-tech

Ferme du Ruisseau, 64B Rue de Belfort Vieux-Charmont Doubs

Début : 2026-07-04 14:00:00

fin : 2026-07-04 16:00:00

2026-07-04

Sortie 123Nature, visite et atelier Tisane low-tech .

Visitez la Ferme du Ruisseau et découvrez comment sécher plantes et fleurs grâce au soleil pour fabriquer les tisanes.

Intervenant La Ferme du Ruisseau.

Réservation obligatoire en ligne reservation.agglo-montbeliard.fr ou à l’Office de Tourisme de Montbéliard.

RENDEZ-VOUS de 14 h à 16 h à la Ferme du Ruisseau, 64 bis rue de Belfort à Audincourt .

Ferme du Ruisseau, 64B Rue de Belfort Vieux-Charmont 25600 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 37 78 35 julie.bassand@agglo-montbeliard.fr

