Sortie 123Nature Visite et Atelier Tisane low-tech Ferme du Ruisseau, Vieux-Charmont
Sortie 123Nature Visite et Atelier Tisane low-tech Ferme du Ruisseau, Vieux-Charmont samedi 4 juillet 2026.
Sortie 123Nature Visite et Atelier Tisane low-tech
Ferme du Ruisseau, 64B Rue de Belfort Vieux-Charmont Doubs
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-04 14:00:00
fin : 2026-07-04 16:00:00
Date(s) :
2026-07-04
Sortie 123Nature, visite et atelier Tisane low-tech .
Visitez la Ferme du Ruisseau et découvrez comment sécher plantes et fleurs grâce au soleil pour fabriquer les tisanes.
Intervenant La Ferme du Ruisseau.
Réservation obligatoire en ligne reservation.agglo-montbeliard.fr ou à l’Office de Tourisme de Montbéliard.
RENDEZ-VOUS de 14 h à 16 h à la Ferme du Ruisseau, 64 bis rue de Belfort à Audincourt .
Ferme du Ruisseau, 64B Rue de Belfort Vieux-Charmont 25600 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 37 78 35 julie.bassand@agglo-montbeliard.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Sortie 123Nature Visite et Atelier Tisane low-tech
L’événement Sortie 123Nature Visite et Atelier Tisane low-tech Vieux-Charmont a été mis à jour le 2026-02-04 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DE MONTBELIARD