Sortie 123Nature Visite Réseau de chaleur

Médiathèque de Blamont Blamont Doubs

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-28 10:00:00

fin : 2026-02-28 12:00:00

Date(s) :

2026-02-28

Sortie 123Nature Visite Réseau de chaleur.

Visitez la chaufferie bois de Blamont qui alimente 20 bâtiments et découvrez le fonctionnement d’un réseau de chaleur renouvelable.

Intervenant Gaïa Energies. Réservé aux adultes.

Réservation obligatoire en ligne reservation.agglo-montbeliard.fr ou à l’Office de Tourisme de Montbéliard

Chaussures fermées obligatoires.

RENDEZ-VOUS

de 10 h à 12 h devant la médiathèque à Blamont .

Médiathèque de Blamont Blamont 25310 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 37 78 35 julie.bassand@agglo-montbeliard.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Sortie 123Nature Visite Réseau de chaleur

L’événement Sortie 123Nature Visite Réseau de chaleur Blamont a été mis à jour le 2026-01-23 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DE MONTBELIARD