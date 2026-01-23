Sortie 123Nature Visite Réseau de chaleur Blamont
Sortie 123Nature Visite Réseau de chaleur Blamont samedi 28 février 2026.
Début : 2026-02-28 10:00:00
fin : 2026-02-28 12:00:00
Sortie 123Nature Visite Réseau de chaleur.
Visitez la chaufferie bois de Blamont qui alimente 20 bâtiments et découvrez le fonctionnement d’un réseau de chaleur renouvelable.
Intervenant Gaïa Energies. Réservé aux adultes.
Réservation obligatoire en ligne reservation.agglo-montbeliard.fr ou à l’Office de Tourisme de Montbéliard
Chaussures fermées obligatoires.
RENDEZ-VOUS
de 10 h à 12 h devant la médiathèque à Blamont .
Médiathèque de Blamont Blamont 25310 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 37 78 35 julie.bassand@agglo-montbeliard.fr
