Sortie à Aubigny et Saint-Fargeau Bernon
Sortie à Aubigny et Saint-Fargeau Bernon samedi 18 juillet 2026.
Bernon
Sortie à Aubigny et Saint-Fargeau
9 Rue Grande Rue Bernon Aube
Tarif : – – Eur
57.5
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-18 13:00:00
fin : 2026-07-18
Date(s) :
2026-07-18
Samedi 18 juillet BERNON Sortie à Aubigny et Saint-Fargeau. Départ à 13h à la mairie.
Le Comité des Fêtes de Bernon organise une sortie.
Au programme visite guidée des carrières d’Aubigny et le spectacle historique de Saint-Fargeau.
Le départ est prévu à 13h devant la mairie de Bernon. Le retour est prévu aux alentours de 2h. Le repas reste à votre charge.
À savoir il y aura la présence de producteurs locaux et food-trucks dans le parc du château, pour ceux qui auraient envie d’autre chose qu’un pique-nique.
Tarifs adulte 57,50 € ; enfant (5 à 16 ans): 50 €
Toute inscription doit être accompagnée du paiement pour être prise en compte. L’inscription et le paiement sont à déposer à la mairie de Bernon ou dans la boîte aux lettres du comité des fêtes (devant la mairie de Bernon). Informations à mettre avec le paiement Nom, prénom, numéro de téléphone, nombre d’adulte et d’enfant.
Informations complémentaires +33 (0)7 80 04 59 02 57.5 .
9 Rue Grande Rue Bernon 10130 Aube Grand Est +33 7 80 04 59 02
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English :
L’événement Sortie à Aubigny et Saint-Fargeau Bernon a été mis à jour le 2026-05-15 par Office de Tourisme du Pays d’Othe Armance
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