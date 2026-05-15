Bernon

Sortie à Aubigny et Saint-Fargeau

9 Rue Grande Rue Bernon Aube

Tarif : – – Eur

57.5

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-18 13:00:00

fin : 2026-07-18

Date(s) :

2026-07-18

Samedi 18 juillet BERNON Sortie à Aubigny et Saint-Fargeau. Départ à 13h à la mairie.

Le Comité des Fêtes de Bernon organise une sortie.

Au programme visite guidée des carrières d’Aubigny et le spectacle historique de Saint-Fargeau.

Le départ est prévu à 13h devant la mairie de Bernon. Le retour est prévu aux alentours de 2h. Le repas reste à votre charge.

À savoir il y aura la présence de producteurs locaux et food-trucks dans le parc du château, pour ceux qui auraient envie d’autre chose qu’un pique-nique.

Tarifs adulte 57,50 € ; enfant (5 à 16 ans): 50 €

Toute inscription doit être accompagnée du paiement pour être prise en compte. L’inscription et le paiement sont à déposer à la mairie de Bernon ou dans la boîte aux lettres du comité des fêtes (devant la mairie de Bernon). Informations à mettre avec le paiement Nom, prénom, numéro de téléphone, nombre d’adulte et d’enfant.

Informations complémentaires +33 (0)7 80 04 59 02 57.5 .

9 Rue Grande Rue Bernon 10130 Aube Grand Est +33 7 80 04 59 02

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English :

L’événement Sortie à Aubigny et Saint-Fargeau Bernon a été mis à jour le 2026-05-15 par Office de Tourisme du Pays d’Othe Armance