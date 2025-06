Sortie à Aventure Parc La Roche aux Corbeaux Badonviller 29 juillet 2025 10:30

Meurthe-et-Moselle

Sortie à Aventure Parc La Roche aux Corbeaux Aventure Parc Badonviller Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

14

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mardi Mardi 2025-07-29 10:30:00

fin : 2025-07-29

Date(s) :

2025-07-29

2025-08-14

Explorez le magnifique lac de Pierre-Percée et son massif forestier remarquable grâce aux différents parcours accrobranches proposés pour petits et grands. Tout public. Dès 14€ par personne. Réservations au 03 83 71 23 25.Tout public

14 .

La Roche aux Corbeaux Aventure Parc

Badonviller 54540 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 71 23 25

English :

Explore the magnificent Lac de Pierre-Percée and its remarkable forest on a range of accrobranches courses for young and old. All ages. Price from 14? per person. Bookings on 03 83 71 23 25.

German :

Erkunden Sie den wunderschönen See von Pierre-Percée und sein bemerkenswertes Waldmassiv mithilfe der verschiedenen Hochseilgärten, die für Groß und Klein angeboten werden. Für alle Altersgruppen. Ab 14 Euro pro Person. Reservierungen unter 03 83 71 23 25.

Italiano :

Esplorate il magnifico Lac de Pierre-Percée e la sua straordinaria foresta con una serie di percorsi accrobranches per tutte le età. Adatto a tutte le età. A partire da 14 euro a persona. Prenotazioni al numero 03 83 71 23 25.

Espanol :

Explore el magnífico Lac de Pierre-Percée y su notable bosque en una gama de cursos accrobranches para todas las edades. Apto para todas las edades. A partir de 14 euros por persona. Reservas en el 03 83 71 23 25.

L’événement Sortie à Aventure Parc Badonviller a été mis à jour le 2025-06-23 par MT DU PAYS LUNEVILLOIS