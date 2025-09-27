Sortie à la découverte des champignons Office de Tourisme Bedous

Sortie à la découverte des champignons

Office de Tourisme 2 Place François Sarraille Bedous Pyrénées-Atlantiques

Une aventure sensorielle au cœur de la forêt.

Sur un parcours de 3 à 4 km, parfois escarpé, cette sortie allie randonnée douce et initiation à la mycologie, accessible dès 6 ans.

Au programme

Apprenez à reconnaître les principales espèces de champignons

Découvrez leur rôle essentiel dans l’écosystème forestier

Initiez-vous à leur biologie, leurs usages et leurs secrets

Recevez des conseils pratiques pour une cueillette responsable et sécurisée

Vous aurez l’opportunité de ramener les champignons que vous aurez récoltés (selon les conditions de cueillette).

Une activité idéale pour les curieux de nature, en quête de savoir et de découverte !

À prévoir (optionnel mais conseillé)

Panier, couteau, loupe, carnet de notes ou guide de terrain sur les champignons.

Vêtements imperméables, chaussures de marche

Eau et snack

À partir de 6 ans

Animaux non admis .

Office de Tourisme 2 Place François Sarraille Bedous 64490 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 34 57 57 aspe@pyrenees-bearnaises.com

