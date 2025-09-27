Sortie à la découverte des champignons Office de Tourisme Bedous
Sortie à la découverte des champignons Office de Tourisme Bedous samedi 27 septembre 2025.
Sortie à la découverte des champignons
Office de Tourisme 2 Place François Sarraille Bedous Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 30 – 30 – 30 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-27
fin : 2025-09-27
Date(s) :
2025-09-27
Une aventure sensorielle au cœur de la forêt.
Sur un parcours de 3 à 4 km, parfois escarpé, cette sortie allie randonnée douce et initiation à la mycologie, accessible dès 6 ans.
Au programme
Apprenez à reconnaître les principales espèces de champignons
Découvrez leur rôle essentiel dans l’écosystème forestier
Initiez-vous à leur biologie, leurs usages et leurs secrets
Recevez des conseils pratiques pour une cueillette responsable et sécurisée
Vous aurez l’opportunité de ramener les champignons que vous aurez récoltés (selon les conditions de cueillette).
Une activité idéale pour les curieux de nature, en quête de savoir et de découverte !
À prévoir (optionnel mais conseillé)
Panier, couteau, loupe, carnet de notes ou guide de terrain sur les champignons.
Vêtements imperméables, chaussures de marche
Eau et snack
À partir de 6 ans
Animaux non admis .
Office de Tourisme 2 Place François Sarraille Bedous 64490 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 34 57 57 aspe@pyrenees-bearnaises.com
English : Sortie à la découverte des champignons
German : Sortie à la découverte des champignons
Italiano :
Espanol : Sortie à la découverte des champignons
L’événement Sortie à la découverte des champignons Bedous a été mis à jour le 2025-08-19 par Office de Tourisme du Haut-Béarn