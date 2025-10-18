Sortie à la découverte des champignons
Sortie à la découverte des champignons samedi 18 octobre 2025.
Partez à la recherche des champignons poussant en automne dans les sous-bois et pinèdes de la forêt. Grâce à une fiche d’identification illustrée vous apprendrez à mieux les reconnaître. Vous découvrirez également leur écologie particulière, les arbres et les différents milieux forestiers auxquels ils sont associés, ainsi que la géologie de notre région.
Prévoir un pique-nique !
Sortie dans différentes forêts en région parisienne, accessibles en train
Sortie organisée par Richard, guide naturaliste
Possibilité de quitter la sortie avant l’heure
Tarifs : adulte : 16 €
enfant (12 ans ou moins) :12 €
Plus d’infos et réservation sur le site de l’association EcoNature
En parcourant forêts de chênes ou de pins, vous apprendrez à reconnaître les champignons, comestibles ou non, en découvrant leur mode de vie et leur relation particulière avec les arbres et les sols
Le samedi 08 novembre 2025
de 10h30 à 16h30
Le dimanche 26 octobre 2025
de 10h30 à 16h30
Le samedi 25 octobre 2025
de 10h30 à 16h30
Le samedi 18 octobre 2025
de 10h30 à 16h30
Le dimanche 19 octobre 2025
de 10h00 à 16h00
payant Public enfants, jeunes et adultes.
https://www.eco-nature.org/guide/richard-guide-nature-et-accompagnateur-en-montagne?utm_source=parisfr&utm_medium=site&utm_campaign=repost