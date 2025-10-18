Sortie à la découverte des champignons

Sortie à la découverte des champignons samedi 18 octobre 2025.

Partez à la recherche des champignons poussant en automne dans les sous-bois et pinèdes de la forêt. Grâce à une fiche d’identification illustrée vous apprendrez à mieux les reconnaître. Vous découvrirez également leur écologie particulière, les arbres et les différents milieux forestiers auxquels ils sont associés, ainsi que la géologie de notre région.

Prévoir un pique-nique !

Sortie dans différentes forêts en région parisienne, accessibles en train

Sortie organisée par Richard, guide naturaliste

Possibilité de quitter la sortie avant l’heure

Tarifs : adulte : 16 €

enfant (12 ans ou moins) :12 €

Plus d’infos et réservation sur le site de l’association EcoNature

En parcourant forêts de chênes ou de pins, vous apprendrez à reconnaître les champignons, comestibles ou non, en découvrant leur mode de vie et leur relation particulière avec les arbres et les sols

Le samedi 08 novembre 2025

de 10h30 à 16h30

Le dimanche 26 octobre 2025

de 10h30 à 16h30

Le samedi 25 octobre 2025

de 10h30 à 16h30

Le samedi 18 octobre 2025

de 10h30 à 16h30

Le dimanche 19 octobre 2025

de 10h00 à 16h00

payant Public enfants, jeunes et adultes.

