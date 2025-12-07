Sortie à la découverte des oiseaux du parc la Forêt Rochefort
Rue rené Mesmain Rochefort Charente-Maritime
Début : 2025-12-07 10:00:00
fin : 2025-12-07 11:30:00
2025-12-07
Sortie à la découverte des oiseaux du parc la Forêt.
Rue rené Mesmain Rochefort 17300 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 82 12 46 espace.nature@lpo.fr
English :
An outing to discover the birds of Parc la Forêt.
German :
Ausflug zur Entdeckung der Vögel im Park la Forêt.
Italiano :
Un’uscita alla scoperta degli uccelli del Parc la Forêt.
Espanol :
Una salida para descubrir las aves del Parc la Forêt.
