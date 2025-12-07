Sortie à la découverte des oiseaux du parc la Forêt Rochefort

Sortie à la découverte des oiseaux du parc la Forêt

Rue rené Mesmain Rochefort Charente-Maritime

Début : 2025-12-07 10:00:00

fin : 2025-12-07 11:30:00

Date(s) :

2025-12-07

Sortie à la découverte des oiseaux du parc la Forêt.

Rue rené Mesmain Rochefort 17300 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 82 12 44 espace.nature@lpo.fr

English :

An outing to discover the birds of Parc la Forêt.

German :

Ausflug zur Entdeckung der Vögel im Park la Forêt.

Italiano :

Un’uscita alla scoperta degli uccelli del Parc la Forêt.

Espanol :

Una salida para descubrir las aves del Parc la Forêt.

