Sortie à la découverte des oiseaux

Saint-Connec Côtes-d’Armor

Début : 2026-01-17 10:00:00

fin : 2026-01-17 12:00:00

2026-01-17

Animation proposée gratuitement dans le cadre de l’Atlas de la Biodiviersité.

Venez découvrir les espèces communes d’oiseaux qui peuplent votre jardin. Après une première partie théorique en salle sous forme de quizz, participez à un comptage dans le bourg de St-Connec.

Gratuit Limité à 30 personnes .

Saint-Connec 22530 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 31 09 01 09

