Sortie à la découverte des rapaces nocturnes à Auxi-le-Château Auxi-le-Château

Sortie à la découverte des rapaces nocturnes à Auxi-le-Château Auxi-le-Château mercredi 20 août 2025.

Sortie à la découverte des rapaces nocturnes à Auxi-le-Château

25 rue Vermaelen Auxi-le-Château Pas-de-Calais

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-08-20

fin : 2025-08-20

Date(s) :

2025-08-20

Le mercredi 20 août 2025

Sortie animation nature:

A la découverte des rapaces nocturnes

à Auxi-le-Château



Sortie nature organisée par le C.P.I.E Vallées de l’Authie et de la Canche.

A partir de 8 ans accompagné d’un adulte.

Informations pratiques

Mercredi 20 août

Lieu de départ: C.P.I.E, 25 rue Vermaelen à Auxi-le-Château.

Horaires: de 29h30 à 22h00

Sur réservation (dernier délai: la veille avant 12h) au 03 21 04 05 79 / contact@cpie-authie.org

Prévoir une tenue adaptée de terrain. .

25 rue Vermaelen Auxi-le-Château 62390 Pas-de-Calais Hauts-de-France +33 3 21 04 05 79

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Sortie à la découverte des rapaces nocturnes à Auxi-le-Château Auxi-le-Château a été mis à jour le 2025-08-04 par Office de Tourisme d’Arras