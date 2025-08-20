Sortie à la découverte des rapaces nocturnes à Auxi-le-Château Auxi-le-Château
Sortie à la découverte des rapaces nocturnes à Auxi-le-Château
Sortie animation nature:
A la découverte des rapaces nocturnes
à Auxi-le-Château
Sortie nature organisée par le C.P.I.E Vallées de l’Authie et de la Canche.
A partir de 8 ans accompagné d’un adulte.
Mercredi 20 août
Lieu de départ: C.P.I.E, 25 rue Vermaelen à Auxi-le-Château.
Horaires: de 29h30 à 22h00
Sur réservation (dernier délai: la veille avant 12h) au 03 21 04 05 79 / contact@cpie-authie.org
Prévoir une tenue adaptée de terrain. .
25 rue Vermaelen Auxi-le-Château 62390 Pas-de-Calais Hauts-de-France +33 3 21 04 05 79
L’événement Sortie à la découverte des rapaces nocturnes à Auxi-le-Château Auxi-le-Château a été mis à jour le 2025-08-04 par Office de Tourisme d’Arras