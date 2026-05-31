Sortie à la ferme pédagogique, Ferme de Dédeling, Château-Voué

Sortie à la ferme pédagogique Mardi 25 août, 09h00 Ferme de Dédeling Moselle

Sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-08-25T09:00:00+02:00 – 2026-08-25T11:00:00+02:00

Fin : 2026-08-25T09:00:00+02:00 – 2026-08-25T11:00:00+02:00

Venez caresser les lapins, lâcher les volailles, discuter avec le cochon, voir le chien de berger en action et découvrir le fonctionnement d’une ferme.

Lors de cette matinée, les enfants seront accueillis à la ferme pédagoqieu de Dédeling, afin de rencontrer les animaux et d’apprendre des choses sur chacun.

Si le temps le permet, vous pourrez rester pour partager un pique-nique.

Sur inscription

Max 20 personnes (enfants + adultes)

Ferme de Dédeling Dédeling Château-Voué 57170 Moselle Grand Est [{« type »: « email », « value »: « rpe@cc-saulnois.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 06.26.74.03.71 »}]

Sortie réservée aux assistant(e)s maternel(le)s accompagné(e) des enfants accueillis.