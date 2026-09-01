Informations pratiques

Laroque-des-Albères

SORTIE A LA JOURNEE – VILLEFRANCHE-DE-CONFLENT

Laroque-des-Albères Pyrénées-Orientales

Tarif : 49 – 49 – 49

Tarif de base – plein tarif

Plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-25 09:00:00

fin : 2026-09-25

Date(s) :

2026-09-25

Laroque Arts et Culture vous invite à une journée de découverte et de convivialité à Villefranche-de-Conflent.

Au programme : visite de la Grotte des Grandes Canalettes, déjeuner au restaurant Le Patio, puis visite guidée de Villefranche-de-Conflent, de ses remparts et de son église.

Sur inscription avant le 21 septembre.

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Laroque-des-Albères 66740 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 6 87 47 65 57

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English :

Laroque Arts et Culture invites you to a day of discovery and fellowship in Villefranche-de-Conflent.

On the agenda: a tour of the Grotte des Grandes Canalettes, lunch at Le Patio restaurant, followed by a guided tour of Villefranche-de-Conflent, its ramparts, and its church.

Registration required by September 21.

L’événement SORTIE A LA JOURNEE – VILLEFRANCHE-DE-CONFLENT Laroque-des-Albères a été mis à jour le 2026-09-07 par OTI PYRENEES MEDITERRANEE