SORTIE A LA JOURNEE – VILLEFRANCHE-DE-CONFLENT Laroque-des-Albères
vendredi 25 septembre 2026 · Laroque-des-Albères
Informations pratiques
Laroque-des-Albères
SORTIE A LA JOURNEE – VILLEFRANCHE-DE-CONFLENT
Laroque-des-Albères Pyrénées-Orientales
Tarif : 49 – 49 – 49
Tarif de base – plein tarif
Plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-25 09:00:00
fin : 2026-09-25
Date(s) :
2026-09-25
Laroque Arts et Culture vous invite à une journée de découverte et de convivialité à Villefranche-de-Conflent.
Au programme : visite de la Grotte des Grandes Canalettes, déjeuner au restaurant Le Patio, puis visite guidée de Villefranche-de-Conflent, de ses remparts et de son église.
Sur inscription avant le 21 septembre.
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Laroque-des-Albères 66740 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 6 87 47 65 57
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English :
Laroque Arts et Culture invites you to a day of discovery and fellowship in Villefranche-de-Conflent.
On the agenda: a tour of the Grotte des Grandes Canalettes, lunch at Le Patio restaurant, followed by a guided tour of Villefranche-de-Conflent, its ramparts, and its church.
Registration required by September 21.
L’événement SORTIE A LA JOURNEE – VILLEFRANCHE-DE-CONFLENT Laroque-des-Albères a été mis à jour le 2026-09-07 par OTI PYRENEES MEDITERRANEE
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