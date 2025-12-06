Sortie à la ludothèque de Cransac-Les-Thermes

Place de l’Hôtel de Ville Cransac Aveyron

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-11

fin : 2026-02-11

Date(s) :

2026-02-11

Ludothèque Cransac 15h

Possibilité de départ du Centre social de Decazeville à 14h30.

Une sortie intergénérationnelle pour jouer et découvrir des jeux de société. En partenariat avec Les Orteils au soleil. Gratuit. Places limitées

Inscription Centre Social et d’Animation Locale 05 65 47 96 73 .

Place de l’Hôtel de Ville Cransac 12110 Aveyron Occitanie

English :

L’événement Sortie à la ludothèque de Cransac-Les-Thermes Cransac a été mis à jour le 2025-12-04 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)