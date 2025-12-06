Sortie à la ludothèque de Cransac-Les-Thermes Cransac
Sortie à la ludothèque de Cransac-Les-Thermes Cransac mercredi 11 février 2026.
Sortie à la ludothèque de Cransac-Les-Thermes
Place de l’Hôtel de Ville Cransac Aveyron
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-11
fin : 2026-02-11
Date(s) :
2026-02-11
Ludothèque Cransac 15h
Possibilité de départ du Centre social de Decazeville à 14h30.
Une sortie intergénérationnelle pour jouer et découvrir des jeux de société. En partenariat avec Les Orteils au soleil. Gratuit. Places limitées
Inscription Centre Social et d’Animation Locale 05 65 47 96 73 .
Place de l’Hôtel de Ville Cransac 12110 Aveyron Occitanie
English :
L’événement Sortie à la ludothèque de Cransac-Les-Thermes Cransac a été mis à jour le 2025-12-04 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)